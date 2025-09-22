Une alchimie explosive

Que se passe-t-il quand deux rivaux décident de sortir l'expérience du labo... et de la tester sous les draps ? Corban Nash, geek autoproclamé de la statistique, a mis au point une théorie révolutionnaire. Selon lui, elle serait capable de faire tomber deux personnes amoureuses. Et elle fonctionne ! Du moins, sur tout le monde sauf lui... Et il ne comprend pas pourquoi. Mais pour démontrer le bien-fondé de sa méthode, il doit surmonter un terrible obstacle : Hazel Kiegen. Hazel n'a aucunement l'intention de se laisser distraire par le charme maladroit de Corban, et encore moins par ses muscles alléchants. A ses yeux, cette hypothèse n'est qu'un fantasme scientifique à déconstruire. Et elle compte bien lui prouver qu'il a tort. Dès leur rencontre, leur alchimie est explosive. Et qui a décrété que coucher avec l'ennemi était mal ? #EnemiesToLovers #Geek #Rivalité