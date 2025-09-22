Inscription
#Imaginaire

L'héritage de l'épée

Lindsay Buroker

Mon épée est-elle un aimant à problèmes ? Vous avez trois heures. Direction le royaume natal des nains, où nous allons enquêter sur les origines de mon épée. Son histoire ne m'intéresse pas tant que ça, mais plusieurs personnes, alliés comme ennemis, ont insinué qu'elle pourrait faire bien plus que réduire les choses en bouillie. Et honnêtement, j'ai besoin de tous les avantages à ma disposition. Il y a juste un hic : une voleuse demi-naine débarque et prétend être l'héritière légitime de l'épée. J'aimerais croire qu'il s'agit d'une arnaque, mais la manière dont je l'ai obtenue n'était pas franchement légitime, elle. Si je dois lui dire adieu, je risque non seulement de ne plus pouvoir effectuer mon travail, mais, en plus, de devenir la cible de tous les ennemis qui attendaient l'occasion de m'éliminer... #HéroïneBadass #TueuseAGages #Dragons

Par Lindsay Buroker
Chez MXM Bookmark

Auteur

Lindsay Buroker

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

L'héritage de l'épée

Lindsay Buroker

Paru le 22/09/2025

360 pages

MXM Bookmark

19,00 €

9791038125940
