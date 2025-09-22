Inscription
#Beaux livres

Down Under Moviez

Julien Savès, Julien Beaunay, Elise Girard

ActuaLitté
DOWN UNDER MOVIEZ se propose d'aller au-delà de la notion parfois vague d'Ozploitation, expression née en 2008 dans le documentaire Not Quite Hollywood de Mark Hartley, et de l'élargir à tout un corpus des années 1970 à nos jours, Nouvelle Vague y compris. Une sorte de guide pratique qui vous fera voyager aux quatre coins du pays, au travers d'une large sélection de films - des incontournables aux plus obscurs -, de dossiers thématiques, de portraits de personnalités et de nombreux entretiens inédits avec les cinéastes qui ont fait la renommée et la richesse de ce cinéma Down Under (George Miller, Peter Weir, Bruce Beresford, Gillian Armstrong...). De quoi s'immerger dans l'histoire du pays, sa culture - et notamment celle des Peuples Premiers, ses paysages uniques et sa faune riche, parfois mortelle, afin d'essayer de définir ce qui constitue véritablement l'identité australienne.

Par Julien Savès, Julien Beaunay, Elise Girard
Chez Aardvark éditions

|

Auteur

Julien Savès, Julien Beaunay, Elise Girard

Editeur

Aardvark éditions

Genre

Histoire du cinéma

Down Under Moviez

Julien Savès, Julien Beaunay, Elise Girard

Paru le 22/09/2025

528 pages

Aardvark éditions

35,00 €

ActuaLitté
9782491679125
© Notice établie par ORB
