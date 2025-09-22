Cette édition 2025 du Guide des séances et ressources GS est un outil conforme au nouveau programme . Il met en oeuvre un enseignement structuré autour du jeu, de la manipulation et de la verbalisation, de façon explicite, pragmatique et avec plaisir ! En complément en bas de cette page, jouez en ligne avec la classedeflorent. fr Une programmation clés en main sur 30 semaines de 4 jours, laissant de la souplesse pour s'adapter à la vie de la classe. La programmation espacée des apprentissages, propre à MHM, permet d'ancrer l'acquisition des premiers outils mathématiques : les nombres, la résolution de problèmes, les solides et les formes planes, les grandeurs et les motifs organisés. Une organisation adaptée au quotidien de la classe, semaine par semaine, pour que chaque élève fasse au moins 50 minutes de maths chaque jour : deux temps collectifs autour des rituels et de la résolution de problèmes et un temps d'atelier, guidé ou en autonomie. GUIDE DES SEANCES La programmation annuelle et par période. La présentation explicite et détaillée des activités, semaine par semaine. Le déroulé détaillé des 30 semaines avec de courtes vidéos d'autoformation (par QR Codes). La liste des ressources et du matériel de classe à utiliser chaque semaine. RESSOURCES Le matériel et les jeux en couleurs à plastifier. ESPACE NUMERIQUE INCLUS Le guide des séances feuilletable, accessible en permanence. Mon cahier des nombres et le matériel des activités à imprimer. Les problèmes en images à projeter en grand, les grilles d'évaluation personnalisables et des activités complémentaires. => En complément en bas de cette page, jouez en ligne avec la classedeflorent. fr . MHM - Méthode Heuristique Mathématiques - est une méthode innovante, testée en classe et validée par les enseignants ! Une collection pour enseigner les mathématiques autrement, avec plaisir et efficacité. Une pédagogie explicite fondée sur la découverte, la manipulation et le jeu pour donner aux enfants le goût des mathématiques. Une place importante donnée aux activités rituelles, à la résolution de problèmes et au langage pour mieux ancrer les apprentissages. Une méthode pragmatique et souple qui s'adapte aux différentes réalités des classes.