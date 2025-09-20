L’errance de Daisuke

Tokyo, fin de l'ère Meiji. La modernité balaie les rites ancestraux, tandis que Daisuke - détective fauché et onmyôji sans affiliation - hérite d'un magatama saturé d'énergies occultes. Hanté par des visions déroutantes et un passé incertain, il s'allie à une apprentie avide de mysticisme et à un bakeneko plus acerbe que félin. Dans ce Japon crépusculaire où vapeur et lames cohabitent avec des forces tapies dans l'ombre, la quête de Daisuke pourrait bien bouleverser ce qu'il reste d'ordre... et de raison.