Une ville bâtie en l'air

Dans ce premier livre consacré à Bordeaux et au Sud-Ouest, publié en 1996, à ses paysages et à ses peintres, à ses écrivains surtout, de Mauriac à Jean Cayrol, de Cocteau sur le bassin d'Arcachon à Jean Balde, Jean-Marie Planes, magnifique écrivain et critique littéraire, décédé au début de l'année 2025, nous livre une méditation sur l'identité du Sud Ouest et sur ce que c'est que d'être Bordelais. Presque 30 ans plus tard, ces textes n'ont pas perdu une ride et méritaient d'être réédités en poche.