La guerre des Gnomes

En 2050, le gouvernement général a conçu Astralis, une machine mêlant notre monde à ceux des brèches découvertes 20 ans plus tôt. Depuis de nombreuses années, des habitants sont tirés au sort pour interagir avec Astralis et entrer en contact avec les autres mondes. Ils sont alors appelés "joueurs" . _________________________ Bienvenue dans le royaume de Sartia, un vaste pays possédant de nombreux biomes. Des plaines verdoyantes, des déserts arides, des montagnes enneigées... Pourtant, dans ce monde aux allures idylliques, se cache un terrible conflit. Un génocide des créatures magiques a lieu. Ces êtres aux pouvoirs étranges et puissants se sont rassemblés pour mener une guerre. Quels choix ferez-vous et comment vont-ils impacter l'histoire... ?