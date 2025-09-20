Mémoires d’un jeune soldat

Fin 1914, Georges Rovani, un jeune étudiant, est mobilisé au 80 R. I. de Narbonne. Un demi-siècle plus tard, il se replonge dans ces années de conflit pour satisfaire la curiosité de ses petits-enfants. A travers ses mémoires, Georges décrit la réalité de la vie au front d'un soldat, qui n'a accompli aucun exploit héroïque. Sans filtre et avec beaucoup de tendresse, il souhaite partager son expérience de la guerre et ses péripéties. Ces écrits sont un hommage à ses camarades qui se sont battus et une invitation à en apprendre plus sur la Grande Guerre.