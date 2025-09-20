Inscription
Mémoires d’un jeune soldat

Georges Rovani

Fin 1914, Georges Rovani, un jeune étudiant, est mobilisé au 80 R. I. de Narbonne. Un demi-siècle plus tard, il se replonge dans ces années de conflit pour satisfaire la curiosité de ses petits-enfants. A travers ses mémoires, Georges décrit la réalité de la vie au front d'un soldat, qui n'a accompli aucun exploit héroïque. Sans filtre et avec beaucoup de tendresse, il souhaite partager son expérience de la guerre et ses péripéties. Ces écrits sont un hommage à ses camarades qui se sont battus et une invitation à en apprendre plus sur la Grande Guerre.

Par Georges Rovani
Chez Tirage de têtes

|

Auteur

Georges Rovani

Editeur

Tirage de têtes

Genre

Littérature française

Mémoires d’un jeune soldat

Georges Rovani

Paru le 20/09/2025

400 pages

Tirage de têtes

20,00 €

9782379961663
