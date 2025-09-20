Une prophétie annonçant la fin des dieux, des géants de glace, un cheval à huit pattes et un arbre à neuf royaumes... La mythologie nordique est souvent méconnue du grand public. Cet ouvrage analyse de façon simple et claire la construction des mondes nordiques, leurs principaux dieux et déesses, les créatures monstrueuses qui les peuplent ainsi que leurs épisodes importants. Il est accompagné d'illustrations modernes et colorées pour donner vie à ces mythes et légendes venus du Nord. En bonus, des marque-pages à collectionner et des illustrations en réalité augmentée pour une immersion totale dans le monde de Freyja, Thor, Skadi et tellement d'autres !