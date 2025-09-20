Le barrage et la Maison éclusière de Port Bernalin à Parcieux, dans l'Ain

C'est en 1875/76, entre les communes de Quincieux dans le Rhône et Parcieux dans l'Ain, que furent édifiés le barrage à aiguilles et la maison éclusière de Port Bernalin. Trois familles ont cohabité en permanence en ces lieux pour permettre aux péniches de gabarit Freycinet de naviguer en sécurité durant une centaine d'années sur la Grande Saône. C'est leur histoire que Jean-Pierre Giraud nous fait revivre dans cet ouvrage. Mais aussi celle des restaurateurs, pêcheurs et autres dragueurs qui travaillaient sur ces rivages, celle des Lyonnais qui venaient le week-end profiter de la douceur de vivre en bord de Saône et celle des mariniers et de leurs familles qui passaient l'année entière sur la rivière. Au fil des pages, on prend la dimension du petit territoire qui s'étend sur les deux rives de la Saône. Partant de Quincieux, on trouve l'île Beyne avec son passeur et ses guinguettes, puis un vaste plan d'eau où s'entraînèrent deux champions internationaux de ski nautique. Sur la rive gauche, côté Parcieux, se situent la maison éclusière et l'ancien port de Bernalin. On comprend aussi comment le principal affluent du Rhône fut progressivement aménagée au XIXe siècle pour permettre, malgré ses sautes d'humeur, la navigation en toutes saisons. On découvre encore le fonctionnement complexe d'un barrage à aiguilles et le métier aujourd'hui presque disparu d'éclusier/barragiste. Historien militaire, Jean-Pierre Giraud ne manque pas de faire un focus particulièrement intéressant sur la période de l'occupation allemande et sur la destruction du barrage par les services secrets de la France libre en novembre 1943. La période contemporaine et la transformation par la Communauté de communes de la maison éclusière en un lieu d'accueil des touristes et d'animation culturelle n'est bien entendu pas oubliée. Ouvrage publié grâce au soutien de la Communauté de communes Dombes Saône Vallée et porté par l'association Des Livres et des Histoires