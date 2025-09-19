Lumières d'Alger

Né à Alger en 1955 et viscéralement attaché à ce pays et à cette ville, Jacques Ferrandez a connu le succès avec sa grande fresque Carnets d'Orient, son dyptique Suites algériennes, et avec ses adaptations des romans d'Albert Camus, autre fils du sol algérien. Il nous propose un magnifique voyage dans l'Alger d'hier et d'aujourd'hui avec une magnifique série d'aquarelles et un très émouvant texte. Notre projet : vous montrer le monde avec l'oeil bienveillant des carnettistes les plus talentueux de France et d'ailleursâ¦ avec une nouvelle brochette d'artistes connus et moins connus