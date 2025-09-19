Inscription
#Essais

La stratégie du chaos

Kate Conger, Ryan Mac

ActuaLitté
Elon Musk et X : l'homme qui voulait contrôler la conversation mondiale En 2022, Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars et le transforme en X. Derrière ce coup de force, une ambition démesurée : façonner l'opinion publique et peser sur le jeu politique. Suppression des garde-fous, amplification des voix les plus extrêmes, culte de la provocation... En quelques mois, il fait de X un champ de bataille idéologique où le chaos profite aux plus bruyants. Dans cette enquête explosive, Kate Conger et Ryan Mac, journalistes au New York Times , dévoilent les coulisses du rachat de Twitter et les méthodes de Musk. Témoignages inédits, documents confidentiels : voici l'histoire non censurée d'un empire numérique devenu une arme politique. Kate Conger et Ryan Mac sont journalistes au New York Times . Multi-récompensés pour leurs articles, ils enquêtent sur la Silicon Valley et les dérives de Musk depuis des années.

Par Kate Conger, Ryan Mac
Chez Points

|

Auteur

Kate Conger, Ryan Mac

Editeur

Points

Genre

Actualité médiatique internati

La stratégie du chaos

Kate Conger, Ryan Mac

Paru le 19/09/2025

696 pages

Points

10,80 €

ActuaLitté
9791041423767
© Notice établie par ORB
