La maison cachette

Cette nuit-là, quand ils sont venus nous chercher, mon petit frère et moi, mon oncle et ma tante nous ont dit qu'ils nous emmenaient dans une maison qui nous protégerait de la chicane. Pourtant, cette maison n'est pas au fond d'une grotte. Elle n'est ni au sommet d'une montagne, ni sous l'eau, ni au milieu de la forêt. Ce n'est ni un manoir, ni un château, encore moins une cabane. C'est une maison caméléon : de l'extérieur, elle ressemble à toutes les autres maisons du quartier, et la dame qui nous y accueille n'a rien d'une espionne ou d'un ninja. Ce sera notre refuge. Une maison cachée...