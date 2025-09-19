Le malheur n'attend pas le nombre des années

A l'Ecole de la Deuxième Chance, dans les quartiers nord de la cité phocéenne, les jeunes semblent si épanouis qu'on a surnommé l'établissement la Cité Radieuse . Hélas, une tragédie se produit : un élève décède un soir dans son studio en flammes. Suicide ? Incendie et homicide volontaire ? Sara, la belle gitane, son amie de coeur, était la seule à le connaître vraiment ; mais elle a disparu le soir même. Gabriella décide de se rendre à Marseille pour élucider cette affaire. Pendant ce temps, un climat délétère règne sur la ville : des immeubles s'effondrent et des politiques locaux sont mis en cause.