Le malheur n'attend pas le nombre des années

Lucile Debaille

A l'Ecole de la Deuxième Chance, dans les quartiers nord de la cité phocéenne, les jeunes semblent si épanouis qu'on a surnommé l'établissement la Cité Radieuse . Hélas, une tragédie se produit : un élève décède un soir dans son studio en flammes. Suicide ? Incendie et homicide volontaire ? Sara, la belle gitane, son amie de coeur, était la seule à le connaître vraiment ; mais elle a disparu le soir même. Gabriella décide de se rendre à Marseille pour élucider cette affaire. Pendant ce temps, un climat délétère règne sur la ville : des immeubles s'effondrent et des politiques locaux sont mis en cause.

Par Lucile Debaille
Chez Alter Comics

Auteur

Lucile Debaille

Editeur

Alter Comics

Genre

Romans policiers

Le malheur n'attend pas le nombre des années

Lucile Debaille

Paru le 19/09/2025

132 pages

Alter Comics

11,90 €

9782820703491
