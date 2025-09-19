Inscription
#Essais

Le chant de la forêt au fil des saisons

Pierre Palengat

Un livre sonore pour un voyage immobile au coeur de la forêt. Un ruisseau coule au fond de la vallée, les chants d'oiseaux annoncent les premières lueurs du printemps, l'orage gronde, le puissant brame du cerf résonne dans les bois... Vous aimez vous promener en forêt ? Cela vous relaxe et vous apaise ? Ce livre sonore vous propose une immersion dans 21 ambiances forestières, l'occasion de vous sentir tour à tour aux abords d'un étang, en montagne, en cueillette de champignons... Décryptez l'univers sonore de la forêt au fil des saisons et profitez de l'effet apaisant des sons de la nature !

Par Pierre Palengat
Chez Rustica éditions

|

Auteur

Pierre Palengat

Editeur

Rustica éditions

Genre

Autres médecines douces

Commenter ce livre

 

Le chant de la forêt au fil des saisons

Pierre Palengat

Paru le 19/09/2025

42 pages

Rustica éditions

22,50 €

9782815323208
