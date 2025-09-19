Les Mystères de la Résidence Kaika

Vers la fin de l'ère Taisho (1912 - 1926), Fuji, un traducteur, emménage à "? La Résidence Kaika ? " , un complexe résidentiel de grand luxe. Tôjô, un des résidents et détective, l'informe que chacun ici cache un secret. Qu'en est-il de cette opératrice de téléphone à la voix envoûtante qui serait liée à une affaire de meurtre ?? Ou de ce couple d'amis dont l'intimité partagée semble contre-nature ?? Et plus encore, qu'en est-il de Fuji lui-même, ancien disciple d'un écrivain adulé mort avant d'avoir terminé son plus grand chef-d'oeuvre ??