Le Monde selon Oz

Ralph Meyer, Xavier Dorison, Caroline Delabie

ActuaLitté
A Eaden, petite ville du Texas sortie ruinée et humiliée de la guerre de Sécession, Sister Oz, gourou de la ligue de la vertu, a convaincu la population qu'elle retrouverait son honneur en faisant sa propre justice... et en empêchant Eleonor Winthorp d'avorter. Pour cela, tous les moyens sont bons : humiliations, intimidations, et pourquoi pas tuer Randolph Prairie, le médecin qui s'apprêtait à pratiquer l'opération. Mais un homme se dresse pour protéger celui qui est pourtant son rival amoureux et permettre ainsi à Eleonor de choisir son destin : Jonas Crow, l'Undertaker. Dans cette ville crépusculaire qui oscille entre liberté et fanatisme, chacun devra choisir son camp, quitte à en perdre la vie. Nul ne sortira indemne du monde selon Oz.

Par Ralph Meyer, Xavier Dorison, Caroline Delabie
Chez Dargaud

|

Auteur

Ralph Meyer, Xavier Dorison, Caroline Delabie

Editeur

Dargaud

Genre

Western

Le Monde selon Oz

Ralph Meyer, Xavier Dorison, Caroline Delabie

Paru le 19/09/2025

64 pages

Dargaud

22,95 €

ActuaLitté
9782505141945
