Evelyne, Jeff et quelques autres...

Stéphane Pinel

ActuaLitté
Mariés un jour, amis le lendemain, étrangers parfois, Evelyne et Jeff passent leur temps à s'aimer, se détester, se provoquer... et recommencer. Entre joutes verbales, absurdités savoureuses et réconciliations imprévisibles, ils ne cessent de se retrouver, malgré tout. A travers une série de scènes pleines d'humour et d'ironie, ce livre donne vie à un duo aussi attachant qu'impossible, qui ne peut se passer l'un de l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Un concentré de dialogues vifs, d'émotions en montagnes russes et de situations délicieusement décalées.

Stéphane Pinel
Chez Hello Editions

Auteur

Stéphane Pinel

Editeur

Hello Editions

Genre

Théâtre - Pièces

Evelyne, Jeff et quelques autres...

Stéphane Pinel

Paru le 19/09/2025

256 pages

Hello Editions

19,90 €

9782386274886
