Evelyne, Jeff et quelques autres...

Mariés un jour, amis le lendemain, étrangers parfois, Evelyne et Jeff passent leur temps à s'aimer, se détester, se provoquer... et recommencer. Entre joutes verbales, absurdités savoureuses et réconciliations imprévisibles, ils ne cessent de se retrouver, malgré tout. A travers une série de scènes pleines d'humour et d'ironie, ce livre donne vie à un duo aussi attachant qu'impossible, qui ne peut se passer l'un de l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Un concentré de dialogues vifs, d'émotions en montagnes russes et de situations délicieusement décalées.