Les Larmes de Cristal

Ethan pensait n'avoir fait qu'un rêve. Un couloir, un jardin, un arbre... Mais à son réveil, il réalise qu'il n'est plus chez lui. Son monde a changé, et avec lui, sa vie. Car depuis toujours, Ethan est malade. Mais dans cet univers aussi beau qu'énigmatique, il découvre en son for intérieur une force qu'il n'avait jamais connue. A Darghiane, pourtant, le danger rôde. Une ancienne menace s'éveille, et la disparition d'Emilia, une mystérieuse habitante, bouleverse ses repères et ses plans. Emilia n'est pas n'importe qui : c'est une Terrienne, elle aussi. Ethan peut-il la retrouver ? Pour l'aider dans sa quête, Akura, grande louve noble et fidèle, le guide, entourée d'alliés résolus et unis par une même mission : empêcher Arthis de prendre le pouvoir...