Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Les Larmes de Cristal

Fantine Cascales

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ethan pensait n'avoir fait qu'un rêve. Un couloir, un jardin, un arbre... Mais à son réveil, il réalise qu'il n'est plus chez lui. Son monde a changé, et avec lui, sa vie. Car depuis toujours, Ethan est malade. Mais dans cet univers aussi beau qu'énigmatique, il découvre en son for intérieur une force qu'il n'avait jamais connue. A Darghiane, pourtant, le danger rôde. Une ancienne menace s'éveille, et la disparition d'Emilia, une mystérieuse habitante, bouleverse ses repères et ses plans. Emilia n'est pas n'importe qui : c'est une Terrienne, elle aussi. Ethan peut-il la retrouver ? Pour l'aider dans sa quête, Akura, grande louve noble et fidèle, le guide, entourée d'alliés résolus et unis par une même mission : empêcher Arthis de prendre le pouvoir...

Par Fantine Cascales
Chez Hello Editions

|

Auteur

Fantine Cascales

Editeur

Hello Editions

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Larmes de Cristal par Fantine Cascales

Commenter ce livre

 

Les Larmes de Cristal

Fantine Cascales

Paru le 19/09/2025

250 pages

Hello Editions

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386274749
9782386274749
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.