Veuve Coquelicot Tome 2

Alors que les tensions montent entre les héritiers Woettencourt, la journaliste Salomé Jourdain poursuit son enquête au coeur d'un empire où les secrets se dissimulent derrière les dorures. Le retour précipité de Berthe, matriarche redoutée, et la disparition de Charles viennent bouleverser un équilibre déjà fragile. Quel lien unit le meurtre d'un simple ouvrier, les souvenirs d'un amour interdit et les fantômes d'un financement politique occulte ? Jusqu'où une mère ira-t-elle pour préserver son nom, ses terres... ou sa fille ? Et qui, dans l'ombre du champagne et des lustres de cristal, tire réellement les ficelles ? A mesure que tombent les masques, Salomé s'approche d'une vérité plus dangereuse encore que le mensonge. Léo Lapointe est l'auteur d'une dizaine de polars à succès, dont Le Vagabond de la baie de Somme, adapté pour la télévision. Aux éditions d'Avallon, il a publié La Tour de Lille, Mort sur la Lys, L'Assassin sort la nuit et Havre de solitudes, confirmant son talent pour les intrigues sombres et captivantes.