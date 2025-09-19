Demain la lune sera rouge

2095 - la société, désormais matriarcale, est dirigée par Dreah Rosse, co-fondatrice de l'Ordre Mondial des Femmes Libres. Les hommes, jugés inférieurs, vivent sous inhibiteurs de violence et L'amour entre hommes et femmes est interdit. Mais dans ce nouveau monde "parfait", certaines femmes enfreignent les règles. Giannina Whitton, jeune policière, dissimule une relation interdite avec un prostitué. DE SON Côté, Lilith Rosse, petite-fille de Dreah, fantasme sur une époque révolue où la liberté et l'égalité étaient des droits fondamentaux. Leur existence bascule lorsqu'un meurtre est commis dans une maison close et que l'amant de Giannina est enlevé. En quête de vérité, elles découvriront des secrets enfouis qui ébranleront les fondements mêmes de leur société.