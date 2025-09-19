Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Demain la lune sera rouge

Nelly Sanoussi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
2095 - la société, désormais matriarcale, est dirigée par Dreah Rosse, co-fondatrice de l'Ordre Mondial des Femmes Libres. Les hommes, jugés inférieurs, vivent sous inhibiteurs de violence et L'amour entre hommes et femmes est interdit. Mais dans ce nouveau monde "parfait", certaines femmes enfreignent les règles. Giannina Whitton, jeune policière, dissimule une relation interdite avec un prostitué. DE SON Côté, Lilith Rosse, petite-fille de Dreah, fantasme sur une époque révolue où la liberté et l'égalité étaient des droits fondamentaux. Leur existence bascule lorsqu'un meurtre est commis dans une maison close et que l'amant de Giannina est enlevé. En quête de vérité, elles découvriront des secrets enfouis qui ébranleront les fondements mêmes de leur société.

Par Nelly Sanoussi
Chez Beta Publisher

|

Auteur

Nelly Sanoussi

Editeur

Beta Publisher

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Demain la lune sera rouge par Nelly Sanoussi

Commenter ce livre

 

Demain la lune sera rouge

Nelly Sanoussi

Paru le 19/09/2025

300 pages

Beta Publisher

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383921004
9782383921004
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.