365 dessins en pas à pas

Lise Herzog

Développez votre âme d'artiste toute l'année avec un modèle à dessiner par jour ! Une méthode de dessin en pas à pas pour apprendre à dessiner simplement grâce à l'illustratrice Lise Herzog, référence en matière de méthode de dessin pour adulte et enfant et des thématiques variées : objets, animaux, nature... Un étui fourreau avec du doré et une couverture rigide pour plus de solidité et pour poser l'Almaniak sur son bureau. Calendrier éphéméride perpétuel, 1 page par jour, janvier à décembre sans jour Format 11 x 14, 5 / 320 pages

Par Lise Herzog
Chez Editions 365

|

Auteur

Lise Herzog

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

365 dessins en pas à pas

Lise Herzog

Paru le 19/09/2025

736 pages

Editions 365

12,99 €

9782383827245
