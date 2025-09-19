365 dessins en pas à pas

Développez votre âme d'artiste toute l'année avec un modèle à dessiner par jour ! Une méthode de dessin en pas à pas pour apprendre à dessiner simplement grâce à l'illustratrice Lise Herzog, référence en matière de méthode de dessin pour adulte et enfant et des thématiques variées : objets, animaux, nature... Un étui fourreau avec du doré et une couverture rigide pour plus de solidité et pour poser l'Almaniak sur son bureau. Calendrier éphéméride perpétuel, 1 page par jour, janvier à décembre sans jour Format 11 x 14, 5 / 320 pages