#Essais

Jeux d'esprit

A préciser, Loïc Audrain, Sandra Lebrun

ActuaLitté
Boostez vos neurones toute l'année avec un jeu par jour ! Boostez la vitalité de votre esprit avec des nouveaux jeux varié, intelligents et complètement inédits : jeux de lettres, observations, énigmes, casse-tête, logique, jeux de mémoire ou devinettes... Et défiez vos neurones grâce aux trois niveaux de difficulté ! Votre cerveau vous dit merci ! Un étui fourreau avec du doré et une couverture rigide pour plus de solidité et pour poser l'Almaniak sur son bureau. Calendrier éphéméride perpétuel, 1 page par jour, janvier à décembre sans jour Format 11 x 14, 5 / 320 pages

Par A préciser, Loïc Audrain, Sandra Lebrun
Chez Editions 365

Auteur

A préciser, Loïc Audrain, Sandra Lebrun

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

Jeux d'esprit

A préciser, Loïc Audrain, Sandra Lebrun

Paru le 19/09/2025

736 pages

Editions 365

12,99 €

ActuaLitté
9782383827061
© Notice établie par ORB
