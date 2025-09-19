Les aventures d'Arthur Dentdure

L'air putride de la ville de la capitale des monstres est en danger ! A cause de l'usine de jus de chaussette détox de l'hideux ogre, Monsieur Greedy, les habitants vont étouffer. Heureusement, le jeune vampire, Arthur Dentdure, descendant de l'illustre Dracula, décide d'agir. Aidé de son amie la louve-garou, Magda MaCroc, ils vont se rendre par delà leur puante bourgade dans des bois sombres à la frontière du monde des humains... Gloups. Leur objectif ? Trouver de l'aide auprès des sorcières et surtout de la célébrissime Sorcière Cradingue ! Une aventure avec plein de monstres tous plus monstrueux mais où on pleure plus de rire que de peur !