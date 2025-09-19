La Grande Lili, c'est le surnom de l'héroïne de La Belle Jeanette, et la mère de Yan. La Grande Lili, c'est aussi le nom du catamaran laboratoire qui parcourt les mers du globe pour étudier et protéger les écosystèmes marins. Nous sommes en 2052 et Yan a toujours vécu avec ses parents sur ce bateau. Mais voilà, les parents souhaitent que leur fils connaisse une enfance "normale", et qu'il soit scolarisé à l'île d'Yeu. Et qu'importe s'il n'en a pas du tout envie. Très vite, Axel, la terreur de la classe, s'en prend au nouvel arrivant, en remettant en cause l'existence de Jeanette et des sirènes en général. Avec l'aide de Rose, sa cousine, et de sa bande d'amis, Yan est déterminé à montrer à tout le monde que sa mère n'a rien inventé. Et que la magie peut jaillir sur cette île. Surtout quand on est bien entouré.