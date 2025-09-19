Face au désastre, les femmes, les hommes et les enfants de Palestine ont toujours trouvé les ressources pour se relever. Pierre par pierre, ils et elles reconstruisent inlassablement ce bout de terre, comme après chaque guerre, chaque massacre, chaque exil. L'auteur, de par ses engagements et ses liens avec cette région, a ressenti la nécessité de faire connaître les multiples facettes de ce qui fait la fierté de Gaza. La lumière est mise sur la créativité, l'ingéniosité, le courageâ¦ qualités qui permettent à ce peuple de résister depuis des décennies. Il nous invite à regarder Gaza autrement, à rencontrer ses artistes, ses journalistes, ses ingénieur. es, ses soignant. esâ¦ Pour redonner espoir dans ses capacités à se libérer du joug colonial.