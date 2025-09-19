Inscription
#Imaginaire

L'homme qui pouvait accomplir des miracles

José Luis Munuera

ActuaLitté
M. Fotheringay, homme ordinaire sans ambition ni imagination, découvre un jour qu'il peut accomplir des miracles d'un simple souhait. Mais plutôt que de changer le monde, il se contente de petits prodiges insignifiants... jusqu'à ce qu'un accès de colère l'amène à envoyer un policier en enfer ? littéralement. Pris de panique, il se tourne vers le pasteur Maydig, un homme bien plus enthousiasmé que lui par ce pouvoir. Ensemble, ils entreprennent d'améliorer la société, mais leur maladresse et leur excès de zèle finissent par provoquer une catastrophe aux proportions bibliques ! Seul dans un monde ravagé par ses propres miracles, Fotheringay devra faire face aux conséquences de son incroyable don.

Par José Luis Munuera
Chez Dargaud

|

Auteur

José Luis Munuera

Editeur

Dargaud

Genre

Fantastique

L'homme qui pouvait accomplir des miracles

José Luis Munuera

Paru le 19/09/2025

72 pages

Dargaud

17,95 €

ActuaLitté
9782505132455
