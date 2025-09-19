Inscription
Punk à sein

Magali Le Huche

ActuaLitté
Après Nowhere Girl, album dans lequel elle révélait comment les Beatles lui avaient permis de passer le cap de sa phobie scolaire au collège, Magali Le Huche raconte un autre moment grave de son existence. A l'aube de ses quarante ans, la dessinatrice découvre qu'elle a un cancer du sein. Toujours armée de sa fantaisie et de son auto-dérision, elle se découvre également une passion pour Joe Strummer, le chanteur de The Clash. Pour se battre contre sa maladie, Magali convoque l'énergie de la musique punk, où les guitares sont comme des armes sur le champ de bataille.

Par Magali Le Huche
Chez Charivari

Auteur

Magali Le Huche

Editeur

Charivari

Genre

Divers

Punk à sein

Magali Le Huche

Paru le 19/09/2025

216 pages

Charivari

25,00 €

9782487663060
