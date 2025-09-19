Affaires criminelles d'hier et d'aujourd'hui

L'Almaniak idéal pour les amateurs de true crimes ! Découvrez chaque jour une nouvelle affaire criminelle française ou du reste du monde : Attaque du train de Long Island, Massacre de la St Valentin, Affaire Dupont de Ligonnès... des affaires anciennes comme récentes. Un étui fourreau avec du doré et une couverture rigide pour plus de solidité et pour poser l'Almaniak sur son bureau. Calendrier éphéméride perpétuel, 1 page par jour, janvier à décembre sans jour Format 11 x 14, 5 / 320 pages