Oracle du chat

Le chat, depuis toujours, accompagne les hommes. Tantôt vénéré, tantôt pourchassé, il est aujourd'hui un compagnon idéal au quotidien, figure incontournable de nos foyers. Fidèle mais indépendant, affectueux mais fier, mystérieux en toutes circonstances. Ce fascinant animal, familier des sorcières, siège aux côtés des dieux et pose son regard insondable sur nos vies. 25 d'entre eux sont réunis dans cet oracle pour délivrer leurs secrets et vous en apprendre plus sur vous-même.