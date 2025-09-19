Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Oracle du chat

Anne-Sophie Casper, Lydie Bossuet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le chat, depuis toujours, accompagne les hommes. Tantôt vénéré, tantôt pourchassé, il est aujourd'hui un compagnon idéal au quotidien, figure incontournable de nos foyers. Fidèle mais indépendant, affectueux mais fier, mystérieux en toutes circonstances. Ce fascinant animal, familier des sorcières, siège aux côtés des dieux et pose son regard insondable sur nos vies. 25 d'entre eux sont réunis dans cet oracle pour délivrer leurs secrets et vous en apprendre plus sur vous-même.

Par Anne-Sophie Casper, Lydie Bossuet
Chez Secret d'étoiles

|

Auteur

Anne-Sophie Casper, Lydie Bossuet

Editeur

Secret d'étoiles

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oracle du chat par Anne-Sophie Casper, Lydie Bossuet

Commenter ce livre

 

Oracle du chat

Anne-Sophie Casper, Lydie Bossuet

Paru le 19/09/2025

64 pages

Secret d'étoiles

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382402764
9782382402764
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.