Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Oracle du petit peuple

Magali Mottet, Sara Mottet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ils sont Lutins, Sylvestres, Korrigans, Sylphes ou encore Trolls et Gnomes. Peuplant les prairies, les rivages, les vents et même les ombres... ils sont partout où la nature demeure, mais s'en viennent pourtant de plus en plus rarement jusqu'aux maisons des hommes. Si par chance vous les apercevez, ne prenez pas peur et tendez l'oreille, car à travers les murmures un message est certainement dissimulé. Cet oracle de 25 cartes vous aidera à décrypter les secrets de ce charmant et ensorcelant petit peuple...

Par Magali Mottet, Sara Mottet
Chez Secret d'étoiles

|

Auteur

Magali Mottet, Sara Mottet

Editeur

Secret d'étoiles

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oracle du petit peuple par Magali Mottet, Sara Mottet

Commenter ce livre

 

Oracle du petit peuple

Magali Mottet, Sara Mottet

Paru le 19/09/2025

64 pages

Secret d'étoiles

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382402757
9782382402757
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.