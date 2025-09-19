Oracle du petit peuple

Ils sont Lutins, Sylvestres, Korrigans, Sylphes ou encore Trolls et Gnomes. Peuplant les prairies, les rivages, les vents et même les ombres... ils sont partout où la nature demeure, mais s'en viennent pourtant de plus en plus rarement jusqu'aux maisons des hommes. Si par chance vous les apercevez, ne prenez pas peur et tendez l'oreille, car à travers les murmures un message est certainement dissimulé. Cet oracle de 25 cartes vous aidera à décrypter les secrets de ce charmant et ensorcelant petit peuple...