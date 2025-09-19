Inscription
Maison close

Maïa Mazaurette

Depuis deux décennies, Maïa Mazaurette étudie la sexualité de ses contemporains. Elle pense que l'imaginaire érotique est bridé. Par la charge mentale, le poids de la culture, les carcans de la pornographie, la dark romance ... Parce qu'elle est une "sexperte" , Maïa a inventé une méthode : s'inspirant des philosophes grecs qui encourageaient à se construire un palais de la mémoire pour y ranger les connaissances, elle propose aux femmes (et aux hommes ! ) de s'inventer une maison close, un lieu de plaisirs dédié à leurs fantasmes, de se bâtir une utopie intime et libératrice. Parce qu'elle est une artiste, elle l'a dessinée et l'offre aujourd'hui en exemple. Cet essai graphique propose l'exploration et la cartographie d'un territoire habituellement privé, puisque entre ces pages la maison de Maïa est ouverte au public - comme une invitation au rêve, pour rebâtir un désir plus juste et plus puissant.

Par Maïa Mazaurette
Chez Anne Carrière

Auteur

Maïa Mazaurette

Editeur

Anne Carrière

Genre

Sexualité

Maison close

Maïa Mazaurette

Paru le 19/09/2025

160 pages

Anne Carrière

24,90 €

9782380823608
