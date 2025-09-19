Depuis deux décennies, Maïa Mazaurette étudie la sexualité de ses contemporains. Elle pense que l'imaginaire érotique est bridé. Par la charge mentale, le poids de la culture, les carcans de la pornographie, la dark romance ... Parce qu'elle est une "sexperte" , Maïa a inventé une méthode : s'inspirant des philosophes grecs qui encourageaient à se construire un palais de la mémoire pour y ranger les connaissances, elle propose aux femmes (et aux hommes ! ) de s'inventer une maison close, un lieu de plaisirs dédié à leurs fantasmes, de se bâtir une utopie intime et libératrice. Parce qu'elle est une artiste, elle l'a dessinée et l'offre aujourd'hui en exemple. Cet essai graphique propose l'exploration et la cartographie d'un territoire habituellement privé, puisque entre ces pages la maison de Maïa est ouverte au public - comme une invitation au rêve, pour rebâtir un désir plus juste et plus puissant.