Mon carnet anti-anxiété Bonjour anxiété

Ici, on parle de santé mentale, sans tabous et avec bienveillance ! Dans ce carnet bienveillant, Marco Coiffard, l'auteur de Bonjour Anxiété, partage des exercices simples, des conseils concrets et des routines apaisantes pour traverser les tempêtes du quotidien. Pensé comme un compagnon de route, ce carnet vous aidera à mieux comprendre vos émotions, à prendre du recul et à retrouver un peu de calme, même quand tout s'emballe. Un outil doux, pratique et déculpabilisant, pour avancer à votre rythme vers plus de sérénité au quotidien.