Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mon carnet anti-anxiété Bonjour anxiété

Marco Coiffard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ici, on parle de santé mentale, sans tabous et avec bienveillance ! Dans ce carnet bienveillant, Marco Coiffard, l'auteur de Bonjour Anxiété, partage des exercices simples, des conseils concrets et des routines apaisantes pour traverser les tempêtes du quotidien. Pensé comme un compagnon de route, ce carnet vous aidera à mieux comprendre vos émotions, à prendre du recul et à retrouver un peu de calme, même quand tout s'emballe. Un outil doux, pratique et déculpabilisant, pour avancer à votre rythme vers plus de sérénité au quotidien.

Par Marco Coiffard
Chez Mango Editions

|

Auteur

Marco Coiffard

Editeur

Mango Editions

Genre

Gestion du stress

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon carnet anti-anxiété Bonjour anxiété par Marco Coiffard

Commenter ce livre

 

Mon carnet anti-anxiété Bonjour anxiété

Marco Coiffard

Paru le 26/09/2025

144 pages

Mango Editions

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782317036026
9782317036026
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.