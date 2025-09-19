Après avoir aboli les rapports de domination des humains sur les animaux, Didier et sa bande pensaient vivre sereinement, loin des hommes et de leurs fichus abattoirs. C'était sans compter sur Titi, la punaise de lit qui les avait pourtant aidés à remporter leur révolte sans précédent ! Profitant de la confusion générale, Titi et son armée ont installé une tyrannie mondiale, acheté les organes de presse à la gloire du tityran et imposé un rythme de travail insoutenable. Glorifiés dans les écoles, le tityran réécrit l'Histoire et ne souffre aucune critique. Une situation intolérable pour les révoltés qui montent une action de résistance. Avec La contre-révolte sans précédent, Guillaume Meurice et Sandrine Deloffre continuent d'explorer l'actualité et les travers de notre époque dans un album satirique et plein d'humour, sans jamais omettre leur tendresse pour les animaux. Un album à lire dès douze ans.