Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

La contre-révolte sans précédent

Guillaume Meurice, Sandrine Deloffre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après avoir aboli les rapports de domination des humains sur les animaux, Didier et sa bande pensaient vivre sereinement, loin des hommes et de leurs fichus abattoirs. C'était sans compter sur Titi, la punaise de lit qui les avait pourtant aidés à remporter leur révolte sans précédent ! Profitant de la confusion générale, Titi et son armée ont installé une tyrannie mondiale, acheté les organes de presse à la gloire du tityran et imposé un rythme de travail insoutenable. Glorifiés dans les écoles, le tityran réécrit l'Histoire et ne souffre aucune critique. Une situation intolérable pour les révoltés qui montent une action de résistance. Avec La contre-révolte sans précédent, Guillaume Meurice et Sandrine Deloffre continuent d'explorer l'actualité et les travers de notre époque dans un album satirique et plein d'humour, sans jamais omettre leur tendresse pour les animaux. Un album à lire dès douze ans.

Par Guillaume Meurice, Sandrine Deloffre
Chez Dargaud

|

Auteur

Guillaume Meurice, Sandrine Deloffre

Editeur

Dargaud

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La contre-révolte sans précédent par Guillaume Meurice, Sandrine Deloffre

Commenter ce livre

 

La contre-révolte sans précédent

Guillaume Meurice, Sandrine Deloffre

Paru le 19/09/2025

48 pages

Dargaud

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205214888
9782205214888
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.