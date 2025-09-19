Inscription
The Weatherman Intégrale

Nathan Fox, Jody Leheup, Dave Stewart

ActuaLitté
Nathan Bright avait tout pour lui : une superbe petite amie, un chien attachant et le poste le plus en vue de Mars, celui de présentateur météo. Son quotidien va cependant prendre un tour inédit lorsqu'on l'accuse d'être à l'origine de l'attaque terroriste qui raya dix-huit milliards d'individus de la surface de la Terre. Est-il cependant vraiment responsable d'un tel crime ? Sa tête mise à prix, le présumé coupable trouvera protection auprès de l'agent Amanda Cross... si celle-ci parvient à maîtriser son envie de lui coller une balle dans la tête.

Par Nathan Fox, Jody Leheup, Dave Stewart
Chez Urban Comics Editions

Auteur

Nathan Fox, Jody Leheup, Dave Stewart

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Indépendants

The Weatherman Intégrale

Nathan Fox, Jody Leheup, Dave Stewart

Paru le 19/09/2025

584 pages

Urban Comics Editions

36,00 €

ActuaLitté
9791026827405
© Notice établie par ORB
