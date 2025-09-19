Inscription
#Imaginaire

Furies

Corbeyran, Munch, Nuria Sayago, Eric Corbeyran

Fraîchement diplômée du Programme Pankow, la jeune Nahia est incorporée dans une escouade de Furies, cette brigade spéciale destinée à maintenir l'ordre et la justice au sein du System. Prête à jouer à fond son rôle d'exécutrice, Nahia sera toutefois freinée dans l'exercice de sa fonction par un obstacle inattendu dont elle n'avait pas mesuré l'impact : le facteur humain. Cette faiblesse passagère lui vaudra un petit séjour en reconditionnement. Dans le camp où elle est internée, Nahia fait la connaissance de Rain, une femme d'âge mûr, dont le travail consiste à rééduquer celles qui ont failli. Malgré leurs différences, Nahia et Rain se lient d'amitié. Se sentant en confiance, Nahia avoue alors à Rain qu'elle reçoit d'étranges messages qui remettent en cause le bien-fondé du System, qui repose sur trois piliers fondamentaux : Unité, Solidarité, Idéal.

Par Corbeyran, Munch, Nuria Sayago, Eric Corbeyran
Chez Kalopsia Editions

Auteur

Corbeyran, Munch, Nuria Sayago, Eric Corbeyran

Editeur

Kalopsia Editions

Genre

Science-fiction

Furies

Corbeyran, Munch, Nuria Sayago, Eric Corbeyran

Paru le 19/09/2025

56 pages

Kalopsia Editions

16,90 €

9782931205211
© Notice établie par ORB
