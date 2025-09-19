Pump 1 . Un si gentil garçon...

En avril 1871, en Arizona, une bande d'outlaws attaque une diligence, tuant tous les voyageurs. Par miracle, un adolescent échappe au carnage et profite de l'occasion pour voler l'identité du neveu d'une des victimes. Devenu Edward G. Pump , il est recueilli par le shérif qui lui ouvre les portes de sa maison ... et, sans le savoir, celles de la chambre de son épouse et de sa fille. Ed, grâce à son charme et à sa ruse, tisse sa toile autour de la petite ville. Cependant, l'arrivée imprévue d'une cousine du véritable Edward G. Pump menace les plans machiavéliques du séduisant escroc.