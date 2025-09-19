Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Dame Dara de Reiwa Tome 1

Haruomi Tomotsuka, Lilian Praca

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Kaoru et Hinata ont 11 et 13 ans, sont frère et soeur et vivent aux abords d'une montagne abritant un sanctuaire interdit, dans lequel un terrible monstre aurait jadis été enfermé. Un jour d'orage, un glissement de terrain provoque l'effondrement d'une clôture du lieu sacré, et Kaoru et Hinata y entrent par mégarde. Ils rencontrent alors le monstre, qui prétend être le dieu de la malédiction et leur promet mille tourments. Aucunement effrayés, Kaoru et Hinata s'attachent au yokai et lui donnent le petit nom de "? Dara-san ? " .

Par Haruomi Tomotsuka, Lilian Praca
Chez Vega-Dupuis

| 1 Partages

Auteur

Haruomi Tomotsuka, Lilian Praca

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dame Dara de Reiwa Tome 1 par Haruomi Tomotsuka, Lilian Praca

Commenter ce livre

 

Dame Dara de Reiwa Tome 1

Haruomi Tomotsuka trad. Lilian Praca

Paru le 19/09/2025

184 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808700221
9782808700221
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.