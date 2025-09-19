Dame Dara de Reiwa

Kaoru et Hinata ont 11 et 13 ans, sont frère et soeur et vivent aux abords d'une montagne abritant un sanctuaire interdit, dans lequel un terrible monstre aurait jadis été enfermé. Un jour d'orage, un glissement de terrain provoque l'effondrement d'une clôture du lieu sacré, et Kaoru et Hinata y entrent par mégarde. Ils rencontrent alors le monstre, qui prétend être le dieu de la malédiction et leur promet mille tourments. Aucunement effrayés, Kaoru et Hinata s'attachent au yokai et lui donnent le petit nom de "? Dara-san ? " .