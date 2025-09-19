France, 1912. Le gouvernement confie au professeur Hermentaire Truc une mission cruciale : opérer le roi Sisowath pour lui rendre la vue et garantir la stabilité du protectorat français sur le Cambodge. Accompagné de son assistant Guerlet, Truc embarque pour Saigon. A leur arrivée, les deux hommes vont de surprises en déconvenues. Ministres comploteurs, bonzes politisés, prince rebelle... Chacun semble vouloir faire échouer l'opération. Truc découvre alors la réalité cachée derrière la propagande du protectorat français et les enjeux géopolitiques de l'opération. Pour mener à bien sa mission, le docteur Truc va devoir déjouer des complots et chercher la confiance de l'intrigante Simala, la danseuse aux dents noires du roi Sisowath... Un récit fort basé sur les mémoires d'Hermentaire Truc, professeur d'ophtalmologie français. La danseuse aux dents noires marque le grand retour d'Eric Stalner au sein du label Aire Libre. Sur un scénario épique inspiré de la vie de l'aïeul de Jean-Laurent et Olivier Truc.