Faites fonctionner vos méninges avec une grille de mots fléchés par jour 100% inédite ! Divertissez-vous toute l'année avec une grille de mots fléchés quotidienne ! Au dos de chaque fiche, la grille complétée vous permet de vérifier vos réponses. Trois niveaux de difficulté pour progresser tout au long de l'année. Un étui fourreau avec du doré et une couverture rigide pour plus de solidité et pour poser l'Almaniak sur son bureau. Calendrier éphéméride perpétuel, 1 page par jour, janvier à décembre sans jour Format 11 x 14, 5 / 320 pages