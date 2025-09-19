The fake alchemist Tome 3

A la merci de Darknight et de ses zombis dans le monde miroir dans lequel celui-ci l'a téléporté, Paracelsus est secouru de justesse par des guerrières magiciennes également prisonnières de Darknight. De son côté, Nora reçoit Areus, le dieu qui a donné ses pouvoirs à son maître et qui se régale du spectacle de ses "? élus ? " s'entre-tuant. Avec l'aide de l'esprit de son père, elle s'engage dans un duel à mort contre lui. Mais pour l'un comme pour l'autre, l'ennemi se révèle plus redoutable encore qu'imaginé...