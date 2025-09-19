Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

The fake alchemist Tome 3

Jiro Sugiura, Umemaru, Sébastien Descamps

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la merci de Darknight et de ses zombis dans le monde miroir dans lequel celui-ci l'a téléporté, Paracelsus est secouru de justesse par des guerrières magiciennes également prisonnières de Darknight. De son côté, Nora reçoit Areus, le dieu qui a donné ses pouvoirs à son maître et qui se régale du spectacle de ses "? élus ? " s'entre-tuant. Avec l'aide de l'esprit de son père, elle s'engage dans un duel à mort contre lui. Mais pour l'un comme pour l'autre, l'ennemi se révèle plus redoutable encore qu'imaginé...

Par Jiro Sugiura, Umemaru, Sébastien Descamps
Chez Véga

|

Auteur

Jiro Sugiura, Umemaru, Sébastien Descamps

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The fake alchemist Tome 3 par Jiro Sugiura, Umemaru, Sébastien Descamps

Commenter ce livre

 

The fake alchemist Tome 3

Jiro Sugiura, Umemaru trad. Sébastien Descamps

Paru le 19/09/2025

180 pages

Véga

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379507632
9782379507632
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.