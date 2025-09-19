Espionne dans la Grande Guerre

Un roman graphique sur une héroïne oubliée de l'histoire. Surnommée la reine des espionnes, Louise de Bettignies a connu un destin tragique, celui d'une grande résistante durant la Première Guerre mondiale. Dans le Nord occupé, elle se met très vite au service de l'espionnage tant britannique que français. Son réseau "Alice" joue un rôle stratégique avant d'être violemment réprimé. Les auteurs font revivre en 26 lettres illustrées la "Jeanne d'Arc du Nord" , femme polyglotte, humaniste, inventive et courageuse dans son action clandestine. Une personnalité oubliée que le soutien des plus grands noms de son temps ne sauvera pas de la mort en captivité.