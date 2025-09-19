Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Espionne dans la Grande Guerre

Liza Kerivel, Luc Monnerais

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un roman graphique sur une héroïne oubliée de l'histoire. Surnommée la reine des espionnes, Louise de Bettignies a connu un destin tragique, celui d'une grande résistante durant la Première Guerre mondiale. Dans le Nord occupé, elle se met très vite au service de l'espionnage tant britannique que français. Son réseau "Alice" joue un rôle stratégique avant d'être violemment réprimé. Les auteurs font revivre en 26 lettres illustrées la "Jeanne d'Arc du Nord" , femme polyglotte, humaniste, inventive et courageuse dans son action clandestine. Une personnalité oubliée que le soutien des plus grands noms de son temps ne sauvera pas de la mort en captivité.

Par Liza Kerivel, Luc Monnerais
Chez Locus Solus

|

Auteur

Liza Kerivel, Luc Monnerais

Editeur

Locus Solus

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Espionne dans la Grande Guerre par Liza Kerivel, Luc Monnerais

Commenter ce livre

 

Espionne dans la Grande Guerre

Liza Kerivel, Luc Monnerais

Paru le 19/09/2025

128 pages

Locus Solus

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782368335567
9782368335567
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.