#Roman étranger

Gabriel's Moon

William Boyd

ActuaLitté
Au début des années 1960, Gabriel Dax, auteur reconnu de récits de voyage, réalise au Congo une interview du Premier ministre Patrice Lumumba, qui avoue craindre pour sa vie. De retour à Londres, Gabriel apprend son assassinat. Contacté par Faith Green, une mystérieuse agente du MI6, il tombe bientôt sous son emprise et devient son espion, son "idiot utile" , bas­culant dans un labyrinthe de duplicité et de trahisons. Les missions s'enchaînent à travers l'Europe, Cadix un jour, Varsovie un autre, ponctuées de rencontres inquiétantes. Alors que les bandes enregistrées de l'interview de Lumumba par Gabriel attisent l'intérêt de certains, l'affrontement entre Américains et Soviétiques sur fond de crise des missiles à Cuba fait redouter une troisième guerre mondiale. Déroulant les tours et détours d'une intrigue com­plexe, où alternent indices trompeurs et fausses coïnci­dences, William Boyd conjugue ici le genre du roman d'espionnage et l'art virtuose de la narration. Le résultat est spectaculaire. Traduit de l'anglais par Isabelle Perrin

Par William Boyd
Chez Seuil

|

Auteur

William Boyd

Editeur

Seuil

Genre

Littérature anglo-saxonne

Gabriel's Moon

William Boyd

Paru le 19/09/2025

384 pages

Seuil

23,00 €

ActuaLitté
9782021589467
