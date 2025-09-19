L'alliance chaotique de Donald Trump et d'Elon Musk a fait surgir une créature technopolitique à double tête : l'un orchestre le show pendant que l'autre code le système. "Ceci n'est pas une crise de la démocratie mais le glissement vers un nouveau régime" , affirme Asma Mhalla dans cet essai détonnant. De fait, toutes les cartes et règles du monde sont en train d'être rebattues et nous glissons progressivement dans un régime dont on peine à cerner les contours. Un "fascisme-simulacre" est à l'oeuvre pour mieux faire advenir un nouvel Etat à la fois minimal dans son architecture et total dans sa capacité de contrôle. Un Etat hybride privatisé dans lequel nos libertés sont devenues de l'histoire ancienne. En prenant les Etats-Unis comme point focal, Asma Mhalla décode le logiciel totalitaire qui reprogramme nos démocraties. Un logiciel fluide et normatif, invisible et total, qui infiltre l'intime et capture les cerveaux. Oui, le futur est déjà là. La dystopie cyberpunk est désormais notre réalité. Alors que faire ? Activer notre dernier pouvoir : le pouvoir cognitif, ultime bastion de notre liberté.