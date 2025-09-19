Apocalypse Nerds

Janvier 2025 : Donald Trump fait son retour à la Maison Blanche, plus brutal que jamais, Elon Musk dans ses valises. Et si l'homme le plus riche de la planète préfigurait l'exercice du pouvoir tel que le fantasme un secteur technologique de plus en plus réactionnaire ? Nourris par d'obscurs penseurs étourdis de rêves fascistes ou monarchiques, des milliardaires influents prophétisent la mort des démocraties. Leur horizon politique : la sécession. Car la fin d'un monde, c'est surtout le commencement du leur. L'objectif de ces nerds de l'Apocalypse ? La mort de l'Etat-nation, et l'avènement de "network states", des enclaves libertariennes autonomes dirigées comme des entreprises par des techno-oligarques libérés de tout contrôle. Bienvenue dans le Moyen-Age du futur.