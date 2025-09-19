Inscription
Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Un jour d'avril

Michael Cunningham

ActuaLitté
Un huis clos familial où se dessinent les illusions perdues de l'Amérique d'aujourd'hui. 5 avril 2019. Dans une maison de Brooklyn, le vernis du bonheur familial se fissure. Tandis que Dan et Isabel s'éloignent peu à peu, leurs enfants tentent de ne pas remarquer le fossé qui se creuse entre eux. Installé dans le grenier, Robbie, le jeune frère d'Isabel, vit par procuration à travers un avatar glamour en ligne. 5 avril 2020. Alors que le monde est confiné, la maison se transforme en prison. Isabel et Dan communiquent par des soupirs de frustration. Et Robbie est bloqué en Islande... 5 avril 2021. Tout a changé, et la famille doit faire face à une nouvelle réalité, très différente. Trois journées d'avril comme la chronique ininter­rompue d'un couple qui s'essouffle, d'une famille qui vacille. Né en 1952, Michael Cunningham est un romancier et scénariste américain. D'abord connu pour ses textes dans le New Yorker , il connaît la consécration grâce à son roman La Maison du bout du monde . Chef-d'oeuvre unanimement salué, Les Heures , prix Pulitzer 1999, a été adapté au cinéma par Stephen Daldry avec Meryl Streep, Nicole Kidman et Julianne Moore. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par David Fauquemberg

Par Michael Cunningham
Chez Points

|

Auteur

Michael Cunningham

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

Un jour d'avril

Michael Cunningham

Paru le 19/09/2025

288 pages

Points

9,30 €

9791041419746
