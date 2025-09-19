Un jour d'avril

Un huis clos familial où se dessinent les illusions perdues de l'Amérique d'aujourd'hui. 5 avril 2019. Dans une maison de Brooklyn, le vernis du bonheur familial se fissure. Tandis que Dan et Isabel s'éloignent peu à peu, leurs enfants tentent de ne pas remarquer le fossé qui se creuse entre eux. Installé dans le grenier, Robbie, le jeune frère d'Isabel, vit par procuration à travers un avatar glamour en ligne. 5 avril 2020. Alors que le monde est confiné, la maison se transforme en prison. Isabel et Dan communiquent par des soupirs de frustration. Et Robbie est bloqué en Islande... 5 avril 2021. Tout a changé, et la famille doit faire face à une nouvelle réalité, très différente. Trois journées d'avril comme la chronique ininterrompue d'un couple qui s'essouffle, d'une famille qui vacille. Né en 1952, Michael Cunningham est un romancier et scénariste américain. D'abord connu pour ses textes dans le New Yorker , il connaît la consécration grâce à son roman La Maison du bout du monde . Chef-d'oeuvre unanimement salué, Les Heures , prix Pulitzer 1999, a été adapté au cinéma par Stephen Daldry avec Meryl Streep, Nicole Kidman et Julianne Moore. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par David Fauquemberg
