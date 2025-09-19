Paroles d'artistes femmes

"C'est avec la conviction intime que je ne serai jamais lue, et avec l'espérance encore plus intime du contraire, que j'écris mon journal". Marie Bashkirtseff, Journal, 2 février 1876. Correspondances, journaux, mémoires, entretiens, manifestes, essais théoriques : telle est la diversité des témoignages que nous ont laissés les artistes femmes. Cette anthologie réunit les voix de 40 créatrices actives dans un Paris cosmopolite et vibrant, de la Belle Epoque à la veille de la Seconde Guerre mondiale, mondialement célèbres ou méconnues - de Berthe Morisot à Nina Hamnett en passant par Camille Claudel, Sarah Bernhardt et Amrita Sher-Gil. Suivant les étapes d'une carrière d'artiste - se former, persévérer, s'organiser et s'affirmer -, l'ouvrage éclaire les parcours singuliers de ces femmes, aux prises avec l'ambition, le désir, les efforts, les difficultés et les succès.