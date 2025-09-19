Fear Agent Intégrale Tome 1

Mercenaire usé par une vie passée à frôler de trop près la mort au sein des Fear Agents, Heath Houston trouve son unique réconfort dans le fond des bouteilles de whisky qu'il sème d'un bout à l'autre de la galaxie. Mais quand un complot d'extraterrestres vise à détruire l'Humanité, le dernier des Texans doit faire un choix : trinquer à la mort de son espèce ou sortir de sa dépression et tout faire pour la sauver !