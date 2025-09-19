Inscription
#Essais

Thaïlande

A préciser, Express Map

Des temples scintillant d'or et la cuisine de rue à Bangkok, les ruines imposantes d'Ayutthaya, l'ancienne capitale du royaume de Siam et les plages paradisiaques de Ko Phi Phi. La fête sans fin sur Phuket et les emplettes aux marchés flottants originaux. Des cours de boxe thaïlandaise, un bain avec un éléphant et le trekking dans la jungle. L'harmonie de saveurs de la cuisine thaï - le très connu pad thai, la soupe piquante-aigre tom saep, crevettes en sauce curry et du riz sucré avec de la mangue. Découvrez la Thaïlande avec la nouvelle série "guide light" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications, dotés d'une carte laminée, contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - 9 itinéraires de visite passionnants ; - des cartes indiquant l'emplacement des 95 sites traités ; - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur la cuisine locale ; - nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - photos en couleurs ; - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - laminée, pliable et détachable au format de poche ; - échelle 1 : 1 650 000 ; - contient des plans supplémentaires de Bangkok, de Chiang Mai et Chiang Rai.

Par A préciser, Express Map
Chez Express Map

|

Auteur

A préciser, Express Map

Editeur

Express Map

Genre

Thaïlande

Thaïlande

A préciser, Express Map

Paru le 19/09/2025

132 pages

Express Map

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9788383554464
